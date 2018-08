Un enfant handicapé aidé par Verratti en Italie

Article

Le milieu italien du PSG Marco Verratti est le thème d'une belle histoire en Italie : alors qu'un jeune enfant handicapé de 9 ans s'était fait voler ses équipements à l'école, c'est le milieu du PSG qui a tout racheté.

Privé de match depuis maintenant plusieurs semaines, Marco Verratti a toujours du coeur et le quotidien italien le Corriere di Bologna raconte ce samedi une belle histoire concernant le milieu du PSG et un enfant handicapé de 9 ans. Au cours des derniers jours, l'école de Bologne dans laquelle va ce petit garçon a été cambriolée deux fois dans la même semaine et les équipements permettant au jeune enfant de suivre une scolarité normale ont été dérobés.

Un appel a ensuite été lancé par le père du jeune Andrea afin d'aider la famille à financer les ordinateurs, projecteurs et autres équipements permettant à l'enfant de communiquer avec son instituteur et ses camarades de classe. Sans rien dire et après avoir vu cet appel au secours, Verratti a payé de sa poche les 10 000€ et quelques nécessaires pour tout remplacer. Le milieu du PSG n'avait pas communiqué sur le sujet et c'est la presse de Bologne qui a découvert qu'il était derrière ce don.

Le père de l'enfant a ensuite confirmé : «Je l'ai personnellement remercié au téléphone. Nous avons eu de la chance, nous allons tenter de lui faire rencontrer Andrea, ce serait un honneur pour nous.»